O comuna din Cluj e pe lista celor sapte contracte de finantare semnate ieri pentru investitii in retelele de gaz, de catre Ministerul Dezvoltarii.Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a semnat primele sapte contracte pentru investitii in realizarea, extinderea si modernizarea infrastructurii de distributie a gazelor naturale, in valoare totala de un sfert de miliard de lei - mai exact 247.292.623,48 de lei - finantate prin Programul National de Investitii ... citeste toata stirea