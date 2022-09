O comuna din Cluj face referendum. Sub pretextul gandacului de scoarta, vrea sa iasa din Parcul Natural Apuseni ca sa se poata dezvolta

Locuitorii din Belis sunt chemati in data de 4 decembrie a acestui an sa se pronunte daca vor sa mai faca parte din Parcul Natural Apuseni, arata ziarulfaclia.ro. Primarul Viorel Matis, citat de aceeasi sursa, a explicat ca a initiat acest demers deoarece regulile aplicate la nivelul Parcului impiedica dezvoltarea comunei iar pe de alta parte suprafata fondului forestier este gestionata gresit. In ultimii ani, o suprafata extinsa de padure de brad si molid s-a uscat din cauza unei insecte ... citeste toata stirea