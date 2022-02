O comuna din Cluj va fi racordata 100% la reteaua de apa potabila a judetului

O comuna din Cluj va fi in sfarsit racordata 100% la reteaua de apa potabila a judetului.E vorba de comuna Palatca, pentru care a fost semnat certificatul de urbanism necesar derularii proiectului de extindere a retelei de alimentare cu apa potabila in satele Muresenii de Campie, Bagaciu si resedinta de comuna Palatca. In prezent, localitatile comunei au un sistem centralizat de alimentare cuapa, dar e nevoie de extinderea acestuia datorita extinderii localitatilor, cu noi constructii, dar si ... citeste toata stirea