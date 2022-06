O comuna din zona metropolitana a orasului Cluj-Napoca a ramas fara apa potabila la robinete, din cauza retelei mult subcapacitate: numarul locuitorilor a crescut de 3 ori

O comuna din zona metropolitana a orasului Cluj-Napoca a ramas fara apa potabila la robinete, din cauza retelei mult subcapacitate in raport cu numarul de consumatori.E vorba de comuna Chinteni, unde primarita Lucia Suciu a amenintat ca locuitorii vor ramane fara apa la robinete daca isi vor uda gradina cu apa din retea, in incercarea de a dramui debitul ca sa ajunga la toti locuitorii. Acum primarita a cerut ajutorul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, reunit in sedinta ... citeste toata stirea