O comuna din zona metropolitana din Cluj-Napoca, ce si-a triplat populatia in mai putin de doua decenii fapt care a dus intre altele la probleme in alimentarea cu apa potabila, are rezervor de mare capacitate, dupa lucrari de 1 milion lei

O comuna din zona metropolitana din Cluj-Napoca, ce si-a triplat populatia in mai putin de doua decenii fapt care a dus intre altele la probleme in alimentarea cu apa potabila, are rezervor de mare capacitate, lucrarile au fost receptionate.E vorba de comuna Chinteni, unde in fiecare vara apar probleme in alimentarea cu apa potabila din retea. Acum Consiliul Judetean a anuntat finalizarea construirii unui nou rezervor de inmagazinare a apei. Lucrarile de construire a acestui rezervor de mare ... citește toată știrea