O conducta de gaz a fost avariata aseara in Turda in urma unui accident de circulatie.La fata locului au intervenit pompierii din localitate, ca sa asigure masurile de prevenire a incendiilor in urma unui accident rutier si avarierea conductei de transport a gazelor. O autospeciala a fost alertata in jurul orei 2 dimineata si a asigurat masuri de prevenire a incendiilor aproximativ o jumatate de ... citeste toata stirea