O cruce de zeci de kilograme s-a prabusit peste un batran intr-un cimitir din Cluj: ,,A fost internat la Terapie Intensiva in stare grava" - FOTO

Un barbat a fost grav ranit in cimitirul din Manastur. O cruce mare de beton, care cantareste zeci de kilograme, s-a desprins si a cazut peste el. Batranul in cimitir impreuna cu familia, deoarece dorea sa puna o floare si o lumanare celor care au trecut la cele sfinte, cu ocazia Luminatiei.In urma incidentului barbatul de 86 de ani a fost ranit grav. A suferit o ruptura de bazin si a fost transportat la spital fiind internat in stare grava la Terapie Intesiva. Accidentul s-a produs in data de ... citește toată știrea