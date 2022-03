O cunoasteti? Femeie cautata de politie, intr-un caz de accident mortal la Cluj

In cadrul activitatilor de administrare a probatoriului, intr-un dosar penal de ucidere din culpa si parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia, politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca continua verificarile pentru identificarea unei persoane surprinse de imaginile video.In toamna anului trecut, pe 22 noiembrie 2021, in jurul orei 14, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au intervenit la un accident de circulatie semnalat in ... citeste toata stirea