O defectiune la o butelie a provocat un incendiu de proportii in Cluj. VIDEO spectaculos cu interventia pompierilor

Incendiu cauzat de o butelie, stins de pompierii din Dej la Fizesu GherliiPompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit rapid in aceasta dupa-amiaza pentru a stinge un incendiu izbucnit la subsolul unei case din comuna Fizesu Gherlii. Potrivit primelor informatii, incendiul ar fi fost cauzat de o defectiune a unei butelii, in momentul in care persoana care locuia in locuinta a incercat sa aprinda focul.Flacarile au afectat doua camere ale locuintei, pe o suprafata de aproximativ 35 de ... citește toată știrea