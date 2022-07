O drona militara americana s-a PRABUSIT in apropierea bazei militare de la Campia Turzii

O drona militara americana s-a prabusit in apropiere de unitatea de la Campia Turzii, unde se afla soldati ai Statelor Unite ale Americii. Locul prabusirii este la 3 kilometri sud de baza aeriana.Primele informatii arata ca aparatul fara pilot era dirijat de militarii americani. Este vorba de un aparat de lupta apartinand armatei americane, care investigheaza in prezent incidentul. Ministerul roman al Apararii nu este implicat in ancheta, scrie Antena 3.Drona cazuta este de tipul MQ-9 Reaper. ... citeste toata stirea