O drona militara cu insemne rusesti s-a prabusit aseara intr-o comuna din Bistrita-Nasaud

Duminica seara, 13 martie, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Nasaud au fost sesizati de un barbat din comuna Dumitra cu privire la faptul ca a gasit un aparat de zbor de mici dimensiuni, fara pilot, tip aeromodel in apropierea locuintei sale.Barbatul sustine ca in curtea sa a cazut o drona militara cu dimensiunea de aproximativ 1 metru care ar avea insemne rusesti, se arata intr-un articol stiripesurse.ro.Politistii ajunsi la fata locului au identificat in curtea apelantului o aeronava de ... citeste toata stirea