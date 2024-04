O echipa de la UTCN a batut zeci de universitati de top din toata lumea la inginerie seismica! Studentii clujeni au castigat o renumita competitie de 6 ori

O echipa de studenti de la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca a reusit sa infranga zeci de universitati de top din toata lumea la una dintre cele mai importante competitii de inginerie seismica.Studentii au obtinut locul doi la Seismic Design Competition 2024, concurs care a fost organizat in acest an in Seattle, Washington, SUA.Echipa SCD UTCN are o istorie de victorii anterioare, fiind cea mai bine cotata din clasament.Cele mai multe victoriiDesi anul acesta au fost depasiti de Cornell ... citește toată știrea