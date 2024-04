O eleva de 11 ani a fost lovita de o masina a politiei, pe o strada din centrul Clujului

O adolescenta de 11 ani a fost lovita de o autospeciala de politie aflata in misiune pe strada Memorandumului din Cluj-Napoca, in aceasta dimineata."La data de 24 aprilie, in jurul orei 09.00, a fost inregistrat un accident rutier pe strada Memorandumului din Cluj-Napoca.Din primele cercetari efectuate la fata locului a rezultat ca, o autospeciala de politie din cadrul Sectiei 2 Politie Cluj-Napoca, care, conform primelor date, era condusa in regim prioritar, ar fi acrosat cu oglinda un ... citește toată știrea