O eleva de la un camin din Cluj-Napoca acuza ca a fost hartuita sexual de pedagog: Am scapat cu promisiunea ca ma voi revansa - EXCLUSIV

O eleva de 15 ani de la caminul Colegiului de Servicii in Turism Napoca din Cluj-Napoca, de pe strada Taberei, acuza ca a fost hartuita de pedagog."La caminul Colegiului de Servicii in Turism Napoca din Cluj-Napoca, in 11 Ianuarie, un barbat, pedagog al caminului, pe nume C.C., a facut avansuri unei minore de 15 ani. A chemat-o in biroul pedagogilor, a incuiat usa, i-a oferit un loc pe patul pe care stau pedagogii, a tras jaluzeaua la geamul usii biroului.Pedagogul, un barbat pe la 40 de ani, ... citeste toata stirea