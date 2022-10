O eleva de sapte ani din Cluj-Napoca, in finala mondiala a Olimpiadei de Limba Engleza de la Roma - VIDEO

O fetita de sapte ani de la un liceu din Cluj-Napoca s-a calificat in finala mondiala a Olimpiadei de Limba Engleza de la Roma.Alma a concurat la Roma si a obtinut punctaje impresionante, fiind clasata printre cei mai buni participanti. Acum se pregateste de zor pentru urmatoarele concursuri.Fetita s-a clasat in aprilie pe primul loc in Romania la Olimpiada de Limba Engleza, cu punctaj maxim. La semifinala internationala au concurat 1.636 de copii, din peste 50 de tari, iar notele obtinute au ... citeste toata stirea