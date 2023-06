O expozitie de fotografie care surprinde singuratatea batranilor de la tara se deschide la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj, joi.E vorba de expozitia de fotografie "Oamenii satelor", semnata de Patricia Marina Toma, care se deschide joi 29 iuine la ora 17, in Galeria Cellarium de la sediul muzeului de pe strada Memorandumului. "Proiectul Oamenii satelor, primul meu proiect, a inceput in urma cu sapte ani cu scopul de a documenta viata generatiilor varstnice care mai locuiesc in ... citeste toata stirea