O fata de 13 ani a plecat de la domiciliu si nu s-a mai intors, fiind cautata de politie.La data de 27 septembrie a.c., Politia municipiului Turda, Sectia 9 Politie Rurala a fost sesizata cu privire la faptul ca, in aceeasi zi, in jurul orei 07.00, HERCHI NICOL-SIMINA, din localitatea Cornesti, comuna Mihai Viteazu, in varsta de 13 ani, a plecat de la domiciliu si nu ... citeste toata stirea