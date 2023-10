O fata de 15 ani este data disparuta in Cluj, dupa ce a plecat de la domiciliul sau, din comuna Viisoara, in data de 28 septembrie si nu a mai revenit. Persoanele care pot furniza orice informatii despre minora disparuta de o saptamana sunt rugate sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie sau sa apeleze gratuit 112!"La data de 28 septembrie a.c., in jurul orei 02.00, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Campia Turzii au fost sesizati despre faptul ca minora ... citeste toata stirea