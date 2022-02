O fata de 15 ani din Cluj, decedata in accident auto, a salvat viata a trei copii prin donarea de organe

O fata de 15 ani, care a murit in urma unui accident rutier, a salvat viata a trei copii, in urma unor transplanturi de organe, relateaza G4media, conform Agerpres.O adolescenta de 14 ani a fost salvat prin transplant de ficat, iar doi copii au fost salvati prin transplant de rinichi."Un destin frant brusc si mult prea devreme, la doar 15 ani, salveaza viata altor 3 copii. Transplantul inseamna VIATA! Sunt momente in viata cand destinul loveste fara mila. E ca si cum o lume intreaga ar ... citeste toata stirea