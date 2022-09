O minora in varsta de 16 ani din localitatea Boju, judetul Cluj, a fost data disparuta de familia ingrijorata. Nimeni nu stie unde se afla, politistii o cauta si la ora aceasta.La data de 9 septembrie, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca, MOLDOVAN IOANA, in varsta de 16 ani, din localitatea Boju, a plecat de la domiciliu in cursul diminetii, in jurul ... citeste toata stirea