O fata de 16 ani este data disparuta in Cluj-Napoca dupa ce a plecat la o petrecere organizata cu prilejul unei casatorii, in data de 24 septembrie, si nu a revenit pana in prezent. Politia cere ajutorul populatiei pentru gasirea ei."La data de 26 septembrie a.c, in jurul orei 13.00, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca minora CATINAS DARIA-MARIA, in varsta de 16 ani, din municipiul Cluj-Napoca a plecat la data de 24 septembrie a.c., in jurul orei 15. ... citeste toata stirea