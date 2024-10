O femeie a decedat carbonizata intr-un incendiu in aceasta dimineata intr-o localitate de langa Cluj-Napoca. O alta femeie, de 18 ani, a suferit arsuri la nivelul fetei.S-a intamplat in localitatea Mera de langa Cluj-Napca, in aceasta dimineata. La fata locului intervin pompieri cu nu mai putin de patru autospeciale pentru stins incendii, plus o autoscara si echipaje de prim-ajutor de la Serviciul Judetean de Ambulanta. "Incendiul se manifesta la ... citește toată știrea