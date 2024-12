O femeie a facut cel putin o suta de euro intr-o zi din cersetorie in Cluj-Napoca, ieri a fost prinsa, amendata iar banii - confiscati.Femeia, originara din Republica Moldova, a fost depistata ieri in jurul orei 18.41 pe bulevardul 21 Decembrie 1989 de catre politistii locali, in timp ce apela la mila publicului. Femeia a fost amendata iar politistii au dispus confiscarea sumei de 582 lei provenita din cersetorie. "Pe aceasta cale, facem un apel clujenilor sa nu incurajeze ... citește toată știrea