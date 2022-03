O femeie a fost accidentata mortal astazi in Turda de o masina de gunoi.Accidentul s-a petrecut pe strada Aviatorilor din localitate, in jurul orei 10 dimineata. La fata locului au sosit de urgenta echipaje medicale dar in momentul in care salvatorii au ajuns la fata locului femeia prezenta leziuni incompatibile cu viata. "Politistii au fost sesizati in jurul orei 10.10, cu privire la un eveniment rutier produs pe strada Aviatorilor din municipiul Turda. Din primele date, ... citeste toata stirea