O femeie a fost atacata de o haita de 11 caini fara stapan, in urma cu doua zile, pe o strada din Huedin.Ieri a fost deschis dosar penal de catre Biroul pentru Protectia Animalelor de la Politie, care s-a sesizat din oficiu dupa ce in dimineata de 23 februarie pe o strada din Huedin o femeie de 57 de ani a fost atacata de aproximativ 11 caini de talie mare, rasa metis, fara stapan. "In urma verificarilor efectuate, a rezultat ca Unitatea Administrativ-Teritoriala (Primaria Huedin-n.red.) nu ... citește toată știrea