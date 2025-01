O femeie a fost condamnata ieri la Cluj la inchisoare cu executare pentru violenta in familie sub forma tentativei de omor, dupa ce si-a injunghiat concubinul

O femeie a fost condamnata ieri la inchisoare cu executare pentru violenta in familie sub forma tentativei de omor, dupa ce si-a injunghiat concubinul.Ce s-a intamplat, conform actelor de la dosar: inculpata - in varsta de 42 ani - si inculpatul - in varsta de 31 ani - s-au cunoscut in strainatate in urma cu aproximativ un an si au convietuit pana la momentul faptelor ce fac obiectul prezentei cauze, stabilind relatii asemanatoare celora dintre soti.Cei doi au muncit in strainatate iar in ... citește toată știrea