O femeie a fost filmata cum fura lalelele din Piata Mihai Viteazu - VIDEO

O femeie a fost filmata in Piata Mihai Viteazu in timp ce rupea de zor superbele lalele plantate din banii clujenilor.Aceasta a fost filmata cum indesa lalele intr-o sacosa, probabil pentru a le vinde apoi in piata sau pe o strada din oras. Clujul a facut efoturi mari pentru a planta aceste lalele care sa mai reduca din perceptia de beton care domina de cativa ani Clujul. Administratia Boc a optat pentru a pava cu granti orice spatiu public si sa se renunte la spatiul verde. Pentru a reduce ... citește toată știrea