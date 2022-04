O femeie a fost lovita de tren, in Cluj.Dimineata in jurul orei 08.30 politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca in zona statiei CFR Piatra Craiului, in localitatea Bucea, se afla o persoana intre liniile de cale ferata. Deplasati la locul indicat, politistii au identificat o femeie in varsta de 51 de ani, din comuna Negreni, care a fost victima unui accident feroviar. Sesizarea la ... citeste toata stirea