O femeie a fost ranita in urma unui accident pe centura Valcele-Apahida in care au fost implicate patru masini

O femeie a fost ranita si transportata la spital, iar alte doua persoane au fost consultate de medici la fata locului, in urma unui accident care a avut loc, in 14 ocotmbrie, pe centura Valcele-Apahida a municipiului Cluj-Napoca. In incident au fost implicate patru autoturisme."Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe centura Valcele-Apahida. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare si un echipaj SAJ, ... citeste toata stirea