O femeie a fost salvata de la sinucidere, aseara in Turda.E vorba de o femeie de 36 de ani salvata de politistii din Turda de la sinucidere, in jurul orei 20.30. "Cea in cauza se afla la un imobil situat pe strada Panait Cerna din Turda, amenintand ca isi va da foc", a explicat Inspectoratul Judetean de Politie. "Politistii au gasit-o pe femeie in curtea imobilul ... citeste toata stirea