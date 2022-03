O femeie a fost transportata de urgenta, cu elicopterul SMURD, la o unitate din Cluj-Napoca, dupa ce a cazut cu un ATV in muntii Apuseni

O femeie a fost ranita grav, duminica, 27 martie, dupa ce s-a rasturnat cu un ATV in apropierea localitatii Salciua, judetul Alba. Pacienta a fost preluata de un elicopter SMURD si transportata la o clinica din municipiul Cluj-Napoca."Elicopterul SMURD a fost solicitat sa intervina pe raza localitatii Salciua pentru a prelua o victima de sex feminin, care s-ar fi rasturnat cu un ATV. (...).Victima are in jur de 40 de ani", au transmis reprezentantii ... citeste toata stirea