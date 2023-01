O femeie a fost trimisa in judecata in Cluj pentru operatiuni financiare frauduloase dupa ce a furat un portofel dintr-o locuinta din Manastur

O femeie a fost trimisa in judecata in Cluj pentru trei capete de acuzare dupa ce a furat un portofel dintr-o locuinta din Manastur.Fapta s-a petrecut in 26 august anul trecut, ziua in amiaza mare, in jurul orei 15.30. Astfel, femeia, profitand de faptul ca proprietarul a lasat usa apartamentului de pe Calea Manastur inchisa dar neasigurata, a patruns fara drept in interior si a sustras din borseta lasata pe cuierul din hol un portofel in care se aflau sumele de 700 de euro si 700 de lei, ... citeste toata stirea