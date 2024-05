O femeie a fost trimisa in judecata la Cluj dupa ce i-a furat unui cetatean srilankez portmoneul si i-a cheltuit banii, sute de lei. Pentru ca a platit cu cardul furat, femeia e acuzata si de efectuarea de operatiuni bancare in mod fraudulos in forma continuata.Conform procurorilor, in 16 mai 2022 - deci in urma cu doi ani - dimineata in jurul orei 1 in noua randuri in timp ce se afla in incinta unei statii de carburanti de pe strada Laminoristilor prin utilizarea card-ului bancar, a ... citește toată știrea