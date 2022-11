O femeie a trebuit salvata de salvamontisti aproape de malul lacului Tarnita, pe traseul Piatra lui Lucaci, in weekend.La fata locului au intervenit salvamontistii din Baza Belis impreuna cu un voluntar din zona Tarnita. E vorba de o operatiune complexa de salvare a unei persoane pe traseul Piatra lui Lucaci, in zona Grotei Ciorii, aproape de malul lacului Tarnita. Victima, o tanara de 39 de ani, a alunecat si a cazut cativa metri pe panta. In urma caderii ... citeste toata stirea