O femeie acuza un taximetrist ca a inselat-o dupa ce a luat taxiul din Aeroportul Cluj: "Aveti grija ca sunt multi sarlatani! De acum, Bolt si UBER" VIDEO

O clienta care a luat un taxi de la Aeroportul Cluj-Napoca pana la autogara Beta a avut parte de o experienta neplacuta, dupa ce, spune ea, a descoperit ca a platit mult mai mult decat ar fi fost normal pentru o astfel de cursa.Potrivit relatarii acesteia, cursa a avut loc in jurul orei 1:30 noaptea, cand traficul era inexistent. Distanta dintre Aeroportul Cluj si Autogara Beta este de aproximativ 11 kilometri, un traseu care poate fi parcurs in aproximativ 15 minute in conditii de trafic ... citește toată știrea