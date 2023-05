O femeie care a provocat aflandu-se la volan un accident pe strada Bucegi din Manastur in urma cu doua seri era atat de beata incat ar fi trebuit sa se afle in coma alcoolicaIeri soferita, o femeie de 31 de ani din Cluj, a fost retinuta pentru 24 de ore si cercetata pentru conducerea unui autoturism sub influenta alcoolului. Aceasta dupa ce cu o seara inainte, in 9 mai in jurul orei 22, pe strada Bucegi a fost implicata intr-un accident rutier soldat cu pagube materiale. In urma testarii ... citeste toata stirea