O femeie care traversa ilegal strada in Dej a fost acrosata de o masina, in aceasta dimineata.S-a intamplat in jurul orei 5.40 pe strada Ecaterina Teodoroiu din Dej. Politistii spun ca din primele cercetari efectuate la fata locului s-a constatat ca un barbat in varsta de 53 de ani, din Dej, care, in timp ce conducea autoturismul pe strada mentionata mai sus, ar fi surprins ... citeste toata stirea