O femeie, cetatean strain, a fost indepartata sub escorta din Cluj dupa ce a primit interdictie de a se afla pe teritoriul tarii timp de trei ani.E vorba de o femeie din Australia, care a fost eliberata conditionat din penitenciarul Gherla in 2 noiembrie, printr-o sentinta penala a Judecatoriei Gherla. Femeia, in varsta de 51 de ani, a fost condamanta la pedeapsa complementara privind interzicerea dreptului de a se afla pe teritoriul Romaniei pe o perioada de trei ani, printr-o sentinta ... citeste toata stirea