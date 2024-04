O femeie de 26 de ani a disparut din Manastur, e cautata de politisti

Aseara in jurul orei 20, Sectia 4 Politie din Manastur a fost sesizata despre faptul ca o femeie de 26 de ani, Elena Tarcea Cioban, in 26 aprilie in jurul orei 18 a plecat de la imobilul din Cluj-Napoca, fara a se cunoaste directia de deplasare, iar pana la ora respectiva nu a mai revenit.Semnalmentele acesteia: inaltime aproximativa - 1,65 metri, 60 de kilograme, par blond, lung, prins in coada, ochi caprui, ten deschis.La momentul plecarii aceasta purta un tricou de culoare gri cu ... citește toată știrea