O femeie de 35 de ani din Cluj-Napoca a fost retinuta ieri dupa ce a provocat un accident pe un drum judetean, fiind beata crita.Ieri politistii din Turda au dispus retinerea pentru 24 de ore a unei femei de 35 de ani, din Cluj-Napoca, cercetata pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului. Implicata intr-un accident rutier soldat cu o victima si testata cu aparatul etilometru, acesteia i-a rezultat o concentratie de 1,25 mg/l alcool pur in aerul expirat.Accidentul a avut loc in ... citeste toata stirea