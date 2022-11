O femeie de 44 de ani a fowst arestata preventiv dupa ce ar fi furat sute de lei dintr-o casa.O femeie in varsta de 44 de ani, banuita ca ar fi sustras aproximativ 400 de lei dintr-o locuinta situata in Gherla, a fost retinuta si ulterior arestata preventiv. Aceasta a fost depistata in urma cu doua zile, in 16 noiembrie, dupa ce in 13 noiembrie ar fi intrat intr-o casa din municipiu, de unde ar fi furat aproximativ 400 de lei. Din ... citeste toata stirea