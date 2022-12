O femeie de 45 de ani angajata menajera in mai multe locuinte din Cluj-Napoca a furat haine si incaltaminte de mii de euro de la clientele ei, s-a pozat pe Facebook cu hainele furate.Femeia a fost prinsa si trimisa in judecata dupa o plangere penala, dupa ce una dintre femeile pagubite i-a vazut pe Facebook doua fotografii in care aceasta aparea cu haine care ii apartineau.Femeia a fost trimisa in judecata in 29 martie, si condamnata in urma cu doua zile de Judecatoria Turda, la un an de ... citeste toata stirea