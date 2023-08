Pavel Adriana-Elena a plecat de la domiciliul sau din Campia Turzii, judetul Cluj, duminica, 20 august, in jurul orei 09.00. De atunci nu a mai fost vazuta.Familia a cerut ajutorul autoritatilor si al cetatenilor pentru gasirea femeii."La data de 20 august a.c, in jurul orei 12.00, Politia municipiului Campia Turzii a fost sesizata despre faptul ca Pavel Adriana-Elena, in varsta de 53 de ani (persoana surdomuta), din municipiul Campia Turzii, a plecat voluntar de la domiciliu ... citeste toata stirea