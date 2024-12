O femeie de 63 de ani a decedat la Cluj dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni

O femeie de 63 de ani a decedat in aceasta dimineata la Cluj dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni.S-a intamplat in jurul orei 7.15 in localitatea Copaceni din comuna Sandulesti, pe sensul de mers Turda spre Cluj-Napoca. Din primele cercetari ale politistilor sositi la fata locului a reiesit ca un barbat de 59 de ani, din comuna Mihai Viteazu, in timp ce conducea un autoturism, ar fi accidentat un pieton aflat in traversarea drumului public pe trecerea pentru pietoni nesemaforizata. ... citește toată știrea