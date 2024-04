O femeie de 68 de ani a fost data disparuta dupa ce a plecat ieri de acasa si nu s-a mai intors UPDATE A fost gasita

O femeie de 68 de ani a fost data disparuta dupa ce a plecat ieri de acasa si nu s-a mai intors.Astfel, ieri in jurul orei 17.40, Sectia 9 Politie Rurala Turda a fost sesizata despre faptul ca o femeie in varsta de 68 de ani, Maria Corlat, in cursul diminetii de ieri a plecat de la domiciliul din localitatea Baisoara, fara a se cunoaste directia de deplasare, iar pana la ora respectiva nu a mai revenit. Semnalmentele acesteia: inaltime aproximativa - 1,65 metri, 67 de kilograme, par alb, ochi ... citește toată știrea