O femeie de 71 de ani in scaun cu rotile a fost jefuita de trei persoane, s-a dovedit ca erau trei copii de 11 pana la 13 ani.S-a intamplat in Cluj-Napoca in 3 ianuarie, in jurul orei 21, cand Politia Cluj-Napoca a fost sesizata, prin apel la 112, cu privire la un incident petrecut pe o strada din municipiu. O femeie in varsta de 71 de ani a fost abordata de mai multe persoane necunoscute, care i-au smuls rucsacul pe care il avea asupra ei, dupa care au fugit de la fata locului. In urma ... citește toată știrea