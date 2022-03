O femeie de 80 de ani care a incercat sa stinga un foc de pajiste scapat de sub control a fost dusa la spital cu arsuri.Un garaj de pe strada Liviu Rusu din Cluj-Napoca a luat foc in aceasta dupa-masa de la un incendiu de vegetatie. La fata locului au intervenit de urgenta pompieri, cu doua autospeciale pentru stins incendii. De asemenea, in sprijin a fost trimis si un echipaj de terapie intensiva mobila. In momentul in care pompierii au ajuns la interventie, flacarile ardeau generalizat atat ... citeste toata stirea