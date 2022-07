O femeie de 83 de ani din Unguras a disparut de acasa in urma cu doua zile, Politia cere ajutorul clujenilor ca sa o gaseasca.Ieri politistii din Dej au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie de 83 de ani din satul Unguras, din comuna cu acelasi nume, a plecat de acasa cu o zi mai devreme, in 11 iulie in jurul orei 18.30, si nu a mai revenit. Femeia se numeste Elisabeta Mate iar clujenii sunt indemnati ca, daca o vad, sa apeleze numarul de urgenta 112 pentru a anunta imediat Politia. ... citeste toata stirea