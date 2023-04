O femeie de aproximativ 70 de ani a fost surprinsa sub un autoturism, pe strada Fabricii din Cluj-Napoca, azi.La fata locului au intervenit echipaje de urgenta cu doua autospeciale dotate cu modul de descarcerare. "A fost necesara utilizarea echipamentelor hidraulice pentru a ridica autoturismului si pentru a extrage victima de sub aceasta", a aratat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Conform salvatorilor femeia era in stare de constienta si prezenta multiple traumatisme. Echipajul de ... citeste toata stirea