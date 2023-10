O femeie in varsta de 77 de ani a fost data disparuta, dupa ce a plecat vineri, 20 octombrie, de acasa si nu s-a mai intors."La data de 21 octombrie a.c., in jurul orei 10.00, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Baciu au fost sesizati despre faptul ca Lingurar Eleonora, in varsta de 77 de ani, a plecat la data de 20.10.2023, in jurul orei 16.30, de la locuinta situata in comuna Sanpaul, judetul Cluj, iar pana in prezent nu a mai revenit", ... citeste toata stirea